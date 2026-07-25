Il 10 luglio si è svolto un incontro tra il re e il principe in un luogo privato. La presenza di un membro della famiglia reale femminile, identificato come la regina consorte, è stata documentata durante la riunione. Secondo fonti, questa persona si sarebbe precipitata sul posto, anche se non sono stati forniti dettagli sul motivo. La riunione si è svolta nel massimo riserbo, senza comunicazioni ufficiali sui contenuti discussi.

Del faccia a faccia tra Re Carlo e il Principe Harry, avvenuto lo scorso 10 luglio a Highgrove, si continua a parlare. E non tanto per ciò che è stato detto, rimasto avvolto nel più assoluto riserbo, quanto per la presenza della Regina Camilla al fianco del Sovrano. Una scelta letta come una mossa ben precisa, perché non si sarebbe trovata lì per caso, ma sarebbe accorsa a sostegno del marito, con un compito piuttosto delicato da svolgere. Perché la Regina Camilla era presente all’incontro. Secondo la ricostruzione dei tabloid inglesi, la partecipazione della Regina Camilla avrebbe risposto a un desiderio dello stesso Re. Il motivo? Assicurarsi che ci fosse qualcuno a fare da testimone a tutto ciò che sarebbe accaduto tra quelle mura, parola per parola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Camilla presente all’incontro tra Harry e Carlo per un motivo: “Si è precipitata”

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Camilla's SHOCKING Role In Harry & Charles' Reunion Revealed!

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