La segretezza l’assenza di William e Kate l’avvertimento di Camilla | i retroscena dell’incontro tra i Sussex e Carlo III

Il 10 luglio 2026, dopo quattro anni, il re ha incontrato di nuovo la famiglia Sussex al completo, includendo Harry, Meghan e i loro figli, Archie e Lilibet Diana. L’incontro si è svolto senza la presenza di William e Kate, e si sono verificati segnali di segretezza, con un avvertimento da parte di Camilla. La riunione ha segnato il ritorno della famiglia Sussex tra i membri della famiglia reale.

Il 10 luglio 2026, dopo quattro anni, Carlo III ha riabbracciato la famiglia Sussex al completo: Harry, Meghan e i figli, Archie (7 anni) e Lilibet Diana (5 anni). La notizia dell’incontro privato a Highgrove House, data dal Telegraph lo scorso 9 luglio e, soprattutto, l’inaspettato ritorno della duchessa nel Regno Unito hanno scatenato un terremoto mediatico, con esperti e tabloid che si chiedevano se finalmente la royal family e i duchi ribelli fossero sul punto di riconciliarsi. Stando alle indiscrezioni la pace sarebbe ancora lontana. Inoltre ad avere un peso non indifferente sulla possibilità di un riavvicinamento potrebbero essere tre figure rimaste sullo sfondo della narrazione ambientata nello splendido scenario di Highgrove: la regina Camilla, William e Kate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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