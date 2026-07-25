Cambiamento climatico e innalzamento del mare | come sarà l’Italia nel 2100?

Roma, 25 luglio 2026 - Innalzamento del mare, come sarà l’Italia nel 2100? Claudio Cerreti, presidente della Società geografica italiana: nel vostro ultimo rapporto, Scenari sommersi, proponete una mappa. Lontani da negazionismo ma anche catastrofismo. Equilibrio difficile. Come si fa? “Bisogna essere prudenti e nel frattempo cercare di adottare misure che vadano nel senso di una mitigazione del possibile, probabile rischio. Ricordo che queste sono previsioni, il ragionamento è: se continua così, nel 2100 arriveremo là. Ma nessuno garantisce che finirà proprio così, perché possono cambiare delle condizioni generali. Il problema è lo scioglimento dei ghiacci polari, magari si riduce e l’innalzamento del livello del mare va più lento”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Elisa Palazzi | Cambiamento climatico e risorse idriche: cosa sta succedendo

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