lavorare al tempo del cambiamento climatico

Con l’aumento delle temperature estive, lavorare in condizioni di caldo intenso è diventato più difficile. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito che le aziende devono garantire adeguate misure di tutela per i lavoratori esposti a temperature elevate. La normativa richiede interventi concreti per prevenire rischi legati al caldo, evitando approcci superficiali. La sicurezza sul lavoro in condizioni climatiche estreme è ora una priorità, con controlli e sanzioni possibili in caso di inadempienze.

L’estate è iniziata relativamente da poco, ma le temperature sono roventi ormai da un paio di mesi. Lavorare in queste condizioni può essere complicato e, per questo motivo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricordato alle imprese che la protezione dei lavoratori dal caldo eccessivo non può più essere gestita con superficialità. Con ondate di calore sempre più frequenti e intense, infatti, le aziende devono attrezzarsi con anticipo evitando di correre ai ripari soltanto quando il termometro è già alle stelle. I controlli estivi degli ispettori del lavoro riguarderanno soprattutto i settori più esposti al sole e alla fatica fisica, come i cantieri edili, le campagne, i magazzini e la logistica, i lavori stradali e i rider. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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