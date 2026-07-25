Un’ondata di calore africano sta per tornare dopo una breve pausa di temperature più miti. Nel fine settimana sono previsti temporali intensi, seguiti da un nuovo aumento dei valori termici. La tregua dal caldo record di questa estate sta per terminare, con temperature che torneranno a salire in modo consistente. Le previsioni indicano un ritorno ai livelli elevati di temperatura già a partire dai prossimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Temporali intensi in arrivo nel weekend, poi nuova escalation delle temperature. La breve pausa dal caldo estremo che ha caratterizzato questa estate anomala è ormai agli sgoccioli. A partire dalla fine di luglio è attesa una nuova ondata di calore africano, la quarta della stagione, destinata a riportare temperature roventi soprattutto nella prima parte di agosto. Dopo alcuni giorni con valori più contenuti, in particolare al Centro-Nord dove le temperature sono scese anche sotto le medie stagionali, il quadro meteorologico è pronto a cambiare nuovamente. Secondo gli esperti, all’orizzonte si delineano due fasi contrapposte: un intenso peggioramento temporalesco e, subito dopo, il ritorno dell’Anticiclone Africano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caldo record, la tregua sta per finire: quando torna l’ondata di calore africano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Deadliest Meteor Shower Spawned A Mega Fire Tornado! Who Can Escape This Fire Apocalypse!

Notizie e thread social correlati

L'ondata di calore sta per finiretra temporali e rischio grandineTermometro giù di 10°: ecco quandoL'ondata di calore nelle Marche sta per terminare, con una diminuzione di circa 10°C delle temperature.

Caldo africano record in Italia, ondata di calore in diretta: domani bollino rosso in 18 città, temperature in aumento, il picco lunedìUn’ondata di calore africano sta portando temperature fino a 40 gradi in molte città italiane.

Temi più discussi: Meteo, breve tregua dal caldo record ma è in arrivo una nuova ondata: ecco quando; Caldo record, ancora tregua ma non dura: incubo quarta ondata, ecco da quando; Stop al caldo record, arriva la tregua; Caldo, tregua al Nord. Allerta vento e grandine da Milano all’Adriatico.

Caldo record, a Messina picchi a 39°C fino a mercoledì poi arriva la tregua ift.tt/IvNhtw6 ift.tt/GsYbSg6 x.com

Caldo record, tregua ha i giorni contati: a fine luglio si torna a bollire(Adnkronos) - La tregua al caldo record di questa estate anomala sta per finire ed è in arrivo la temuta quarta ondata a partire da fine luglio che infiammerà la prima decade di agosto 2026. Le buone ... msn.com

Perché il mare sempre più caldo alimenta le ondate di calore: ecco cosa succederà a fine luglioLa tregua dal caldo record dell'estate 2026 è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo i temporali, localmente anche intensi, attesi domenica, le previsioni indicano il ... ilmessaggero.it