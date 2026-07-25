Calciomercato Zeroli nel mirino del Frosinone | Il Milan apre alla cessione ma ad una condizione

Notizia in breve

Il Frosinone ha manifestato interesse per Kevin Zeroli, attualmente in prestito in Serie B, e il Milan avrebbe aperto alla cessione a patto di alcune condizioni. Zeroli, nato nel 2005, potrebbe lasciare il club rossonero dopo diciotto mesi in prestito. La trattativa coinvolge il club di Serie A e il Frosinone, che vede nel giovane centrocampista un potenziale rinforzo per la propria mediana.