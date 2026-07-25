Calciomercato Zeroli nel mirino del Frosinone | Il Milan apre alla cessione ma ad una condizione
Il Frosinone ha manifestato interesse per Kevin Zeroli, attualmente in prestito in Serie B, e il Milan avrebbe aperto alla cessione a patto di alcune condizioni. Zeroli, nato nel 2005, potrebbe lasciare il club rossonero dopo diciotto mesi in prestito. La trattativa coinvolge il club di Serie A e il Frosinone, che vede nel giovane centrocampista un potenziale rinforzo per la propria mediana.
Dopo i diciotto mesi in prestito in Serie B, Kevin Zeroli potrebbe salutare nuovamente il Milan. Stando a quanto riferito da 'Tuttomercatoweb.it', il Frosinone di Massimiliano Alvini avrebbe individuato nel classe 2005 il rinforzo ideale per la propria mediana. Il club rossonero è disposto ad ascoltare un'eventuale offerta dei 'Canarini', ma soltanto ad una condizione. Le condizioni del Milan per la cessione di Zeroli. Non solo prestito, secondo 'Tuttomercatoweb.it' il Milan potrebbe aprire anche alla cessione a titolo definitivo, a patto che nell'accordo tra i due club venga inserita una clausola del 50% sulla futura rivendita di Zeroli. Una formula che ricorda quella dell'operazione per portare Liberali al Catanzaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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