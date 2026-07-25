Si intensificano le voci di una possibile cessione importante in casa Juventus, mentre si fa sempre più serrato il confronto tra Suzuki e Vicario per la porta. Le trattative di calciomercato della squadra continuano a muoversi, con incontri e indiscrezioni che si susseguono in tempo reale. La finestra di mercato rimane aperta e il club segue attentamente ogni sviluppo.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: possibile una cessione eccellente, testa a testa Suzuki Vicario per la porta

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CALCIOMERCATO JUVENTUS. È SUCCESSO POCO FA, UFFICIALE LA CESSIONE DA PARTE DI COMOLLI!

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