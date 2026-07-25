Calciomercato Inter LIVE | pronti 40 milioni per Romero continuano i segnali di Perisic
L'Inter ha pronto un investimento di 40 milioni di euro per l'acquisto di Romero. Continuano le trattative per Perisic, con segnali di interesse da parte dei dirigenti. Sono in corso incontri tra i club e incontri con gli agenti dei giocatori. Le trattative sono attive e si susseguono aggiornamenti sulla possibilità di chiudere gli accordi. Il calciomercato nerazzurro resta in movimento e le trattative sono in fase avanzata.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 24 LUGLIO Inter in pressing su Romero: i dettagli della trattativa e la situazione Chalobah spiegata da Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com
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