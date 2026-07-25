Calciomercato Inter LIVE | pronti 40 milioni per Romero continuano i segnali di Perisic

Notizia in breve

L'Inter ha pronto un investimento di 40 milioni di euro per l'acquisto di Romero. Continuano le trattative per Perisic, con segnali di interesse da parte dei dirigenti. Sono in corso incontri tra i club e incontri con gli agenti dei giocatori. Le trattative sono attive e si susseguono aggiornamenti sulla possibilità di chiudere gli accordi. Il calciomercato nerazzurro resta in movimento e le trattative sono in fase avanzata.