Calciomercato Inter LIVE | Parte l’assalto a Palestra pronti 40 milioni di euro Per la porta spunta il nome di Mamardashvili
L'Inter sta preparando un'offerta da 40 milioni di euro per un calciatore della Palestra. Sul fronte delle uscite, si valuta un possibile trasferimento del portiere Mamardashvili, con il suo nome che compare nelle trattative di mercato. La società sta monitorando diverse opzioni e ha avuto incontri con vari agenti e rappresentanti di giocatori. Le trattative sono in corso e si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
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