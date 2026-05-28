Calciomercato Inter LIVE | Parte l’assalto a Palestra pronti 40 milioni di euro Per la porta spunta il nome di Mamardashvili

Da internews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta preparando un'offerta da 40 milioni di euro per un calciatore della Palestra. Sul fronte delle uscite, si valuta un possibile trasferimento del portiere Mamardashvili, con il suo nome che compare nelle trattative di mercato. La società sta monitorando diverse opzioni e ha avuto incontri con vari agenti e rappresentanti di giocatori. Le trattative sono in corso e si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane.

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