Calciomercato Inter LIVE | per Romero si può chiudere in poco tempo Pronto il rinnovo per Bisseck
L'Inter sta lavorando per chiudere rapidamente la trattativa con Romero, mentre è pronto il rinnovo contrattuale per Bisseck. Le trattative di calciomercato sono in corso e vengono aggiornate in tempo reale, con incontri e accordi che si susseguono. La società continua a monitorare diverse opzioni e a portare avanti le negoziazioni aperte. Il mercato estivo rimane attivo, con diverse trattative ancora in fase di definizione.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 25 LUGLIO L’Inter accelera per Romero: l’operazione può chiudersi in Asia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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