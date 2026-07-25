Calciomercato Inter LIVE | per Romero si può chiudere in poco tempo Pronto il rinnovo per Bisseck

Notizia in breve

L'Inter sta lavorando per chiudere rapidamente la trattativa con Romero, mentre è pronto il rinnovo contrattuale per Bisseck. Le trattative di calciomercato sono in corso e vengono aggiornate in tempo reale, con incontri e accordi che si susseguono. La società continua a monitorare diverse opzioni e a portare avanti le negoziazioni aperte. Il mercato estivo rimane attivo, con diverse trattative ancora in fase di definizione.