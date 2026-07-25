calciomercato eccellenza il viareggio rinnova anche con purro e il 2007 baroni il real fq tiene il 2008 pieretti

Il Viareggio ha confermato il rinnovo con Purro e Baroni, nato nel 2007. Il Real FQ ha mantenuto in rosa il 2008 Pieretti. La squadra si ritroverà lunedì alle 16 al Marco Polo Sports Center per l'inizio della preparazione.

Arrivano altre conferme ufficiali in casa Viareggio in vista dell’inizio della preparazione che sarà lunedì al Marco Polo Sports Center con ritrovo alle 16.30. Gli ultimi due rinnovi in ordine di tempo sono quelli, comunque annunciati, degli esterni offensivi Ermes Purro e Luca Baroni. Il mancino Purro (classe ’99) ha qualità da vendere ed ha dimostrato a sprazzi nella scorsa stagione la sua incisività in fascia con cambio di passo e capacità innata nel saltar l’uomo. Insomma, uno in grado di cambiare ritmo alle partite con tanta fantasia ed imprevedibilità. Fiale potrebbe lavorare per avvicinarlo alla porta facendogli fare meno fase difensiva così da aver maggior lucidità negli ultimi 30 metri di campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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