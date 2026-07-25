Calcio Arbitri stagione da incorniciare Cavallari promossa in serie C

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’arbitro Cavallari è stato promosso in serie C, segnando una stagione da record per la sezione Aia di Ravenna. La stagione ha visto anche altre promozioni e incarichi nazionali, oltre a riconoscimenti di rilievo. La sezione ha ottenuto risultati importanti grazie a questi successi. La crescita e il riconoscimento sono stati evidenti nel corso dell’anno, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza nel panorama calcistico nazionale.

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Una stagione davvero da incorniciare per la sezione Aia, l’Associazione Italiana Arbitri, di Ravenna, caratterizzata da importanti promozioni, prestigiosi incarichi nazionali e significativi riconoscimenti. Un insieme di risultati che testimonia il valore del lavoro svolto negli ultimi anni e la crescita costante della Sezione, sia dal punto di vista tecnico che umano. Tra le promozioni nazionali spicca quella dell’assistente arbitrale Simona Cavallari, che, dopo tre brillanti stagioni in Serie D, è stata promossa in Serie C. Importanti traguardi anche per gli osservatori Luigi Filippo Gualtieri e Marco Antonellini, promossi dal Cra Emilia-Romagna alla Commissione Osservatori Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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