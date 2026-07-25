calcio arbitri stagione da incorniciare cavallari promossa in serie c

Notizia in breve

L’arbitro Cavallari è stato promosso in serie C, segnando una stagione da record per la sezione Aia di Ravenna. La stagione ha visto anche altre promozioni e incarichi nazionali, oltre a riconoscimenti di rilievo. La sezione ha ottenuto risultati importanti grazie a questi successi. La crescita e il riconoscimento sono stati evidenti nel corso dell’anno, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza nel panorama calcistico nazionale.