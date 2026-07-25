Calcio Arbitri stagione da incorniciare Cavallari promossa in serie C
L’arbitro Cavallari è stato promosso in serie C, segnando una stagione da record per la sezione Aia di Ravenna. La stagione ha visto anche altre promozioni e incarichi nazionali, oltre a riconoscimenti di rilievo. La sezione ha ottenuto risultati importanti grazie a questi successi. La crescita e il riconoscimento sono stati evidenti nel corso dell’anno, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza nel panorama calcistico nazionale.
Una stagione davvero da incorniciare per la sezione Aia, l’Associazione Italiana Arbitri, di Ravenna, caratterizzata da importanti promozioni, prestigiosi incarichi nazionali e significativi riconoscimenti. Un insieme di risultati che testimonia il valore del lavoro svolto negli ultimi anni e la crescita costante della Sezione, sia dal punto di vista tecnico che umano. Tra le promozioni nazionali spicca quella dell’assistente arbitrale Simona Cavallari, che, dopo tre brillanti stagioni in Serie D, è stata promossa in Serie C. Importanti traguardi anche per gli osservatori Luigi Filippo Gualtieri e Marco Antonellini, promossi dal Cra Emilia-Romagna alla Commissione Osservatori Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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