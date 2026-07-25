Un uomo di 31 anni è morto dopo essere caduto dalla moto e essere stato travolto lungo la Strada Statale Bustese, vicino a Tornavento. L’incidente si è verificato questa mattina, nei pressi di Magnago. La vittima, residente nella zona, è deceduta sul posto a seguito dell’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Si chiamava Andrea De Stefano, aveva 31 anni e viveva a Magnago. È lui la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale Bustese, nei pressi di Tornavento. Una tragedia che ha spezzato una giovane vita e lasciato sotto shock l’intera comunità del Legnanese, dove Andrea era conosciuto e stimato. L’incidente si è verificato poco prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione, il trentunenne stava percorrendo la Statale in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo essere stato sbalzato dalla sella, è finito sull’asfalto proprio mentre sopraggiungeva un furgone proveniente dalla corsia opposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade in moto e viene travolto. Muore nell’incidente a 31 anni: "Dolore immenso a Magnago"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIMORA GIOVANE CARABINIERE MUORE IN UN TERRIBILE INCIDENTE IN MOTO: AVEVA SOLO 35 ANNI

Notizie e thread social correlati

Matteo De Nes muore a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'autoUn giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in una semicurva.

Leggi anche: Viene travolto da una moto mentre attraversa e muore: tragedia sul Lungomare

Temi più discussi: Cade in moto e viene travolto. Muore nell’incidente a 31 anni: Dolore immenso a Magnago; Orzinuovi, colpisce il marciapiede con la moto e cade: grave 45enne; Perde il controllo della moto e cade, travolto e ucciso da un furgone; Castione, urta marciapiede con la moto e cade. Grave un 53enne.

Cade in moto e viene travolto. Muore nell’incidente a 31 anni: Dolore immenso a MagnagoSi chiamava Andrea De Stefano, aveva 31 anni e viveva a Magnago. È lui la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale Bustese, nei pressi di Torn ... ilgiorno.it

Perde il controllo della moto e cade, travolto e ucciso da un furgone. L'incidente in provincia di Varese, la vittima aveva 31 anni #ANSA x.com

Cosa ne pensate dei teli antigrandine? reddit

Perde il controllo della moto e cade, travolto e ucciso da un furgone(ANSA) - VARESE, 24 LUG - Un motociclista di 31 anni di Magnago (Milano) è morto stamani in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale Bustese all'altezza di Lonate Pozzolo, in provincia d ... msn.com