Cadavere nel giardino di via Leone Leoni Muore a 58 anni durante l’attività fisica

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 58 anni è morto nel giardino di via Leone Leoni mentre faceva esercizi fisici. Durante l’attività, si è improvvisamente accasciato e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata lasciata nel parco in attesa delle verifiche. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

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Arezzo, 25 luglio 2026 – Stava svolgendo attività fisica nell’area verde di via Leone Leoni quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è un uomo di 58 anni, residente ad Arezzo, trovato privo di vita ieri mattina. A far scattare l’allarme è stato un passante, che ha notato il corpo all’interno del parco e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di aiuto si è rivelato inutile: il decesso era già avvenuto e, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe a circa un’ora prima del ritrovamento. Gli accertamenti hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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