Burnham inaugura Downing Street del Nord
Il premier ha aperto a Manchester una nuova sede del suo ufficio, chiamata Downing Street del Nord. L’obiettivo dichiarato è “ridistribuire ricchezze”, ma la decisione ha suscitato critiche. Secondo alcuni, questa apertura comporta “costi inutili” per lo Stato. La cerimonia si è svolta senza particolari eventi, mentre il governo difende l’investimento come strategico per rafforzare la presenza nel Nord. La polemica riguarda principalmente la spesa pubblica legata all’iniziativa.
Il premier apre a Manchester la succursale del suo ufficio per “ridistribuire ricchezze”. Ma è polemica: “Costi inutili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Andy Burnham opens new No 10 North in Manchester
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