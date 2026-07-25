Burnham inaugura Downing Street del Nord

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il premier ha aperto a Manchester una nuova sede del suo ufficio, chiamata Downing Street del Nord. L’obiettivo dichiarato è “ridistribuire ricchezze”, ma la decisione ha suscitato critiche. Secondo alcuni, questa apertura comporta “costi inutili” per lo Stato. La cerimonia si è svolta senza particolari eventi, mentre il governo difende l’investimento come strategico per rafforzare la presenza nel Nord. La polemica riguarda principalmente la spesa pubblica legata all’iniziativa.

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Il premier apre a Manchester la succursale del suo ufficio per “ridistribuire ricchezze”. Ma è polemica: “Costi inutili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

burnham inaugura downing street del nord
© Repubblica.it - Burnham inaugura Downing Street del Nord
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Andy Burnham opens new No 10 North in Manchester

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