Milano, 24 lug. (askanews) - Il Primo Ministro britannico Andy Burnham ha inaugurato i suoi nuovi uffici a Manchester, dove lavorerà almeno una volta alla settimana, un gesto simbolico che si inserisce nella sua promessa, ancora vagamente definita, di aumentare il decentramento in Inghilterra. Il politico laburista cinquantaseienne, insediatosi lunedì dopo Keir Starmer, si è impegnato a dare maggiore autonomia alle comunità locali e a garantire "crescita economica in ogni regione" durante il suo mandato. Il suo primo atto è la creazione di questo ufficio, soprannominato "No. 10 North", nella città del nord-ovest inglese di cui è stato sindaco fino a poche settimane fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Burnham inaugura il suo "Downing Street del Nord" a Manchester

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