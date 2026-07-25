Buoni pasto negati a 1,2 milioni di docenti | il diritto esiste ma lo Stato lo ignora Ecco la soluzione per sbloccare 500 milioni di euro INTERVISTA a Pacifico ANIEF

Circa 1,2 milioni di insegnanti non ricevono i buoni pasto, nonostante il diritto esista, secondo quanto affermato da un rappresentante sindacale. Il problema riguarda circa 500 milioni di euro ancora bloccati, che potrebbero essere sbloccati. Il sindacalista ha evidenziato che la questione è di semplice natura, ma di grande gravità. La situazione è stata discussa durante un evento estivo organizzato in una località siciliana.

“Il problema è semplice nella sua drammaticità”. Così Marcello Pacifico, presidente nazionale di ANIEF, sintetizza la questione dei buoni pasto per il personale scolastico, intervenuto ai microfoni di Orizzonte Scuola durante la scuola estiva del sindacato a Terrasini, in provincia di Palermo. E la drammaticità, in effetti, si misura in numeri: 1,2 milioni di lavoratori della scuola restano esclusi da un diritto che la direttiva europea riconosce a chiunque superi le 6 ore di lavoro giornaliere. Mentre per i dipendenti universitari il buon pasto è già una realtà consolidata, per insegnanti e Ata il ristoro resta un miraggio. Eppure, come sottolinea Pacifico, “in tutti i contratti è stato inserito il diritto al buoni pasto”, ma nell’atto pratico qualcosa si inceppa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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