Un uomo è stato arrestato a Brescia per aver rubato bottiglie e fusti di birra dal furgone delle consegne. La polizia ha intercettato il sospetto mentre seguiva il veicolo durante le consegne e, quando il corriere si è allontanato momentaneamente, ha prelevato le bottiglie e i fusti di birra. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’uomo è stato portato in centrale.

Brescia, 25 luglio 2026 – Seguiva il corriere durante le sue consegne e poi, approfittando dell’assenza momentanea, rubava i fusti di birra e altri alcolici. È modus operandi ormai rodato, che è stato interrotto solo dall’intervento dei carabinieri. Nell’ultimo raid, infatti, l’uomo era riuscito a mettere a segno due colpi in tre giorni. I militari lo hanno arresto nella flagranza del reato e ora dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. La denuncia dell’imprenditore. L’autore dei furti è un 56enne di Castenedolo, già noto alle forze dell'ordine per altri reati di spaccio e contro il patrimonio, che è stato rintracciato dai militari in piazza Paolo VI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Brescia, arrestato ladro di alcolici: rubava bottiglie e fusti di birra dal furgone delle consegne

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