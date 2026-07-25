Bremer vuole solo la Juve | il brasiliano anticipa il rientro dalle vacanze I dettagli

Il difensore brasiliano ha deciso di tornare prima delle vacanze, rientrando in anticipo rispetto al calendario stabilito. La sua intenzione di restare alla squadra juventina è evidente, con questa scelta che sembra confermare la volontà di non cambiare club. Nessun altro dettaglio o dichiarazione ufficiale è stato comunicato, ma la decisione di anticipare il rientro parla di un interesse a continuare con il team attuale.

di Francesco Spagnolo Bremer vuole restare alla Juventus. E la scelta di rientrare dalle vacanze in anticipo è la conferma di come il giocatore non ha intenzione di lasciare i bianconeri. Nel calcio, dove le voci di mercato rischiano spesso di destabilizzare la concentrazione dei giocatori, la professionalità e l’atteggiamento fanno davvero la differenza. Il difensore brasiliano ha deciso di mandare un messaggio forte e chiaro a tutto l’ambiente bianconero, dimostrando con i fatti quanto sia profondo il suo legame con la squadra e quanto sia grande la sua voglia di incidere fin dai primi giorni della nuova stagione. Il centrale verdeoro ha infatti preso una decisione ben precisa: rientrare sui campi di allenamento con ben due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia concordata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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