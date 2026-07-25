Il Bologna ha concluso il ritiro con una vittoria di 2-0 contro l’Iraklis, squadra neopromossa in serie A greca. La partita si è svolta su un livello più semplice rispetto alle precedenti sfide contro due squadre tedesche di seconda divisione. I rossoblù hanno segnato un gol in ogni tempo, ottenendo così il primo risultato positivo in questa fase di preparazione. Il tecnico ha commentato che c’è ancora molto lavoro da fare prima dell’inizio della stagione.

Il Bologna chiude il suo ritiro con la prima vittoria, pur in un banco di prova decisamente più abbordabile rispetto alle due squadre tedesche di seconda serie: l’Iraklis di Mazzarri, neopromosso in serie A greca, è poca cosa ed è al lavoro da una settimana e i rossoblù si prendono due regali, uno per tempo, per firmare il 2-0. Uno è del portiere Athanasiadis, che al 7’ controlla malissimo un pallone di piede e spiana la strada al gol a porta vuota di Dallinga, e l’altro è dell’arbitro Diop che assegna un rigore al Bologna per un presunto fallo di Inigo Pina su Dallinga che in realtà era fallo dell’olandese, realizzato con il brivido da Rowe. Sul campo Tedesco ha impiegato per un’ora la squadra B ad eccezione di Rowe, insolitamente schierato quasi sempre a destra, con il debutto rossoblù di Alhassane. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, prima gioia tra regali e fatica: 2-0 all’Iraklis. Tedesco: «C’è ancora tanto lavoro da fare»

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