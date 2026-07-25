Bologna ferisce controllori e conducente sul bus | gambiano denunciato a piede libero

Notizia in breve

Venerdì 24 luglio, durante un controllo dei biglietti su un autobus gestito da Tper, un passeggero di nazionalità gambiana ha aggredito un controllore e un conducente. L’uomo ha ferito i due con un oggetto, prima di essere fermato e denunciato a piede libero. Nessuno dei due operatori ha riportato ferite gravi. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le procedure per le verifiche del caso.