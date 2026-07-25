Bologna ferisce controllori e conducente sul bus | gambiano denunciato a piede libero
Venerdì 24 luglio, durante un controllo dei biglietti su un autobus gestito da Tper, un passeggero di nazionalità gambiana ha aggredito un controllore e un conducente. L’uomo ha ferito i due con un oggetto, prima di essere fermato e denunciato a piede libero. Nessuno dei due operatori ha riportato ferite gravi. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le procedure per le verifiche del caso.
Un controllo del biglietto su un autobus Tper si è trasformato in un episodio di violenza nella mattinata di venerdì 24 luglio Secondo quanto riferito dalla polizia, un giovane di origine gambiana, 19enne, avrebbe aggredito due controllore e l’autista della linea 14A, diretto verso Massarenti-Due Madonne, prima di essere fermato dagli agenti e denunciato. L’intervento è scattato nei pressi di via Sant’Isaia, dove una pattuglia del commissariato Due Torri-San Francesco è stata inviata dopo la segnalazione al numero di emergenza effettuata da un verificatore Tper. Secondo la ricostruzione della Questura, durante un normale controllo dei titoli di viaggio il giovane si sarebbe rifiutato di mostrare il biglietto e di fornire un documento di identità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
Bologna, atti osceni sul bus: denunciato egizianoUn uomo di 34 anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso mentre compiva atti osceni davanti ad altri passeggeri su un...
Roma, furti nelle scuole: albanese denunciato a piede liberoA Roma, un cittadino di origini albanesi è stato denunciato a piede libero per aver tentato di entrare in una scuola.
Si parla di: Caos dietro le sbarre della Dozza. Cella incendiata e agenti aggrediti. Ergastolano ferisce sette persone; Incidente sul lavoro all'Interporto di Bologna, 35enne cade da carrello e si ferisce.