Blitz di Panariello al Pac di Solari | I comici devono far riflettere

Giorgio Panariello ha fatto un blitz al Pac di Solari, affermando che i comici devono far riflettere. La visita è avvenuta prima di uno spettacolo presso l’Arena Gigli di Porto Recanati, dove ha portato il suo show “E se domani”. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui contenuti o reazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici della visita o eventuali risposte del pubblico.

Tappa pesarese per Giorgio Panariello che ieri, diretto all’Arena Gigli di Porto Recanati dove è andato in scena con il suo irriverente spettacolo “E se domani.: ve lo do io il futuro boomer“, ha fatto una breve deviazione per seguire il proprio cuore. Il comico toscano infatti è andato a trovare l’amico e sodale artistico, Giampiero Solari, stanandolo dal fresco del suo teatro accademia, Pac, in via Ciro Menotti. Sorrisi, pacche sulle spalle, abbracci – anche con la regista e autrice Paola Galassi, altro solido legame – sono seguiti alla comparsa dell’attore sull’uscio del performing arts center, animatosi in breve per il fragoroso benvenuto di alcuni degli allievi, fino a quel momento intenti in un corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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