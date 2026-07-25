È stata avviata una class action per chiedere risarcimenti per stress causato dal blackout prolungato che ha interessato il territorio. La richiesta è stata presentata da un gruppo di cittadini e consumatori auto-organizzati, rappresentati da Paola Dori. La causa mira a ottenere danni per le conseguenze psicologiche provocate dall’interruzione prolungata del servizio. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di partecipanti o sulle richieste economiche avanzate.

Parte la class action per richiedere danni da stress per il prolungato black out che ha recentemente colpito il territorio. A farsene portavoce è Paola Dori (in foto) in rappresentanza di un gruppo di cittadini e consumatori auto-organizzati. "Residenti, turisti e ospiti di strutture alberghiere ed extra alberghiere a Forte – spiega – sono tutti titolari di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da “disagio esistenziale” e “stress” causati da “blackout prolungato” come lesione della loro qualità della vita. Restare senza luce, senza frigorifero, senza acqua (perché le autoclavi hanno smesso di funzionare) e senza climatizzazione lede i diritti fondamentali legati alla vivibilità della persona e dei propri spazi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Black out, parte la class action. Per richiedere danni da stress

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Blackout Came And I Almost Lost My Secret

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