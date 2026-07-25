Una bambina ha riportato un grave trauma alla testa dopo essersi tuffata da un catamarano nelle acque davanti a Palmarola. La Guardia di Finanza intervenuta tempestivamente ha effettuato il salvataggio, contribuendo a portare in salvo la piccola. Sul posto sono arrivati i soccorsi medici che hanno prestato le prime cure. La bambina è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente in mare e i primi soccorsi. Momenti di paura nelle acque davanti all’isola di Palmarola, dove una bambina ha riportato un grave trauma alla testa dopo essersi tuffata da un catamarano. La rapidità dei soccorsi si è rivelata fondamentale per garantire un intervento immediato e mettere in sicurezza la piccola. L’intervento della Guardia di Finanza. A prestare assistenza è stata la vedetta V.905 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Anzio, che in quel momento era impegnata nelle consuete attività di vigilanza nell’arcipelago pontino. Dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto dall’equipaggio dell’imbarcazione, i militari hanno raggiunto rapidamente il punto dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bimba ferita dopo un tuffo da un catamarano: decisivo il salvataggio della Guardia di Finanza davanti a Palmarola

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