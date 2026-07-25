Nel tardo pomeriggio di sabato 25 luglio, una bambina di cinque anni è finita in difficoltà in una piscina comunale affollata a Calendasco. La bambina si è tuffata nella vasca degli adulti e ha rischiato di annegare. Un bagnino è intervenuto prontamente, riuscendo a salvarla. Attualmente, la bambina si trova in condizioni gravi.

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 25 luglio alla piscina comunale di Calendasco (Piacenza), affollata di persone, dove una bambina di cinque anni ha rischiato di perdere la vita dopo essersi tuffata nella vasca degli adulti. La piccola si trovava nella struttura sportiva assieme ai suoi genitori per trascorrere un pomeriggio di svago. Ma, dopo aver mangiato, si sarebbe allontanata dalla sua famiglia e si sarebbe tuffata nella parte più profonda della piscina, dove l’acqua supera i due metri di altezza. Determinante è stato il tempestivo intervento dei tre assistenti bagnanti in servizio: Andrea, Vincenzo e Alessandro. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Bimba di 5 anni rischia di annegare in piscina, salvata dal bagnino: è in gravi condizioni

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Bambina di 2 anni rischia di annegare in piscina e nessuno se ne accorge

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