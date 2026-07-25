In Commissione Bilancio è iniziato l’esame dell’assestamento di bilancio regionale. Il disegno di legge prevede fondi per aeroporti, trasporti pubblici, ambiente, agricoltura e sicurezza. Il testo è stato presentato dal presidente della Giunta regionale. La discussione riguarda le risorse destinate a vari settori chiave della regione e si svolge in vista dell’approvazione finale.

In Commissione Bilancio parte l’iter dell’assestamento regionale: risorse per aeroporti, trasporti, ambiente, agricoltura e sicurezza.. “Abbiamo avviato in Commissione Bilancio l’esame del disegno di legge di assestamento e variazione del bilancio regionale, illustrato dal presidente della Giunta, Roberto Fico. Si apre un confronto intenso e di grande responsabilità, che affronteremo con rigore, spirito costruttivo e piena disponibilità al dialogo istituzionale”. Lo dichiara Corrado Matera, presidente della Commissione Bilancio ed esponente del Partito Democratico al termine della seduta dedicata all’avvio dell’esame della manovra. Il dato politico e finanziario più rilevante è il definitivo superamento del disavanzo riferito agli esercizi 2014 e 2015, raggiunto con dodici anni di anticipo rispetto alle scadenze originariamente previste. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Matera.

© Puntomagazine.it - Bilancio Campania, Matera: via all’esame dell’assestamento 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Regione Campania, nel bilancio di assestamento 200 emendamenti: sagre, feste e parrocchie ma anche sociale e rigenerazioneNella regione Campania, nel bilancio di assestamento 2023 sono stati approvati 200 emendamenti che riguardano sagre, feste, parrocchie, sociale e...

Comunicato Stampa: Prima commissione, presentato l'assestamento del bilancio di previsione 2026-28Oggi nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto è stato presentato l’assestamento del bilancio di previsione 2026-28.

Temi più discussi: Bilancio Regione Campania, 4,8 milioni in 200 emendamenti: fondi per il sociale, sagre di paese e un'aula sensoriale Snoezelen; CORRADO MATERA (PARTITO DEMOCRATICO): DALLA REGIONE 40 MILIONI DI EURO PER TRASPORTO STUDENTI; Rottamazione quinquies in Campania, Celano e Minella: Accolta nostra proposta per famiglie -; CELANO E MINELLA (FORZA ITALIA): INSERITA NOSTRA RICHIESTA PER ROTTAMAZIONE CARTELLE REGIONE CAMPANIA.

Campania, approvato l’assestamento di bilancio 2026: via libera alla rottamazione dei tributi e nuovi investimentiL'assestamento recepisce le risultanze della chiusura dell'esercizio finanziario precedente e introduce una variazione al bilancio per garantire la copertura della spesa obbligatoria e sostenere le at ... ilgazzettinovesuviano.com

Da Giunta Campania ok al ddl di assestamento del bilancio di previsione 2026/28La Giunta regionale della Campania ha approvato il disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e la relativa variazione di bilancio, garantendo il pieno rispetto ... ansa.it