Regione Campania nel bilancio di assestamento 200 emendamenti | sagre feste e parrocchie ma anche sociale e rigenerazione

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella regione Campania, nel bilancio di assestamento 2023 sono stati approvati 200 emendamenti che riguardano sagre, feste, parrocchie, sociale e rigenerazione urbana. La regione ha pagato le tasse d'imbarco per l’aeroporto di Salerno e ha recuperato il disavanzo di bilancio del 2014-2015, con un recupero anticipato di dodici anni rispetto alle previsioni precedenti.

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La Regione paga le tasse d'imbarco per l'aeroporto di Salerno e recupera il disavanzo 2014-2015 con 12 anni di anticipo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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