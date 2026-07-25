Bibbiena il Carnevale storico si veste d’estate
Il Carnevale storico di Bibbiena si svolgerà il 2 agosto, in occasione della prima domenica del mese. L’evento, che ha già riscosso successo a febbraio, torna con un’edizione estiva. La data coincide con il calendario tradizionale e rappresenta una delle principali manifestazioni culturali della zona. La partecipazione di pubblico e le attività previste sono state confermate per questa data.
Arezzo, 25 luglio 2026 – Dopo il successo di febbraio, per l’edizione estiva il Carnevale storico di Bibbien a torna alla data storica della prima domenica di agosto, che quest’anno cade il 2. A vestire ancora una volta i panni dei protagonisti saranno Elena Lippi nel ruolo della bella popolana Bartolomea, detta Mea, e Francesco Borghi in quello del fidanzato Cecco, portavoce dei “fondaccini” (popolani) e simbolo di rivincita sociale sui “piazzolini” (i potenti) nella rievocazione storica bibbienese. Il pomeriggio si aprirà alle ore 18.00 con la visita ai palazzi del centro storico, che quest'anno riserverà ai partecipanti una sorpresa. Alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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