Bibbiena il Carnevale storico si veste d’estate

Notizia in breve

Il Carnevale storico di Bibbiena si svolgerà il 2 agosto, in occasione della prima domenica del mese. L’evento, che ha già riscosso successo a febbraio, torna con un’edizione estiva. La data coincide con il calendario tradizionale e rappresenta una delle principali manifestazioni culturali della zona. La partecipazione di pubblico e le attività previste sono state confermate per questa data.