Luca Lovece ha iniziato la sua prima estate come direttore sportivo del Biassono, con un’intensa attività di riorganizzazione della squadra. Durante questa fase, sono stati effettuati numerosi acquisti e cambiamenti nelle rose dei giocatori. Le operazioni sono state portate avanti con decisione e senza pause, coinvolgendo anche il settore tecnico e la gestione delle risorse. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato le nuove formazioni, ma gli interventi sono stati concreti e visibili.

È stata subito un’estate di grande lavoro, la prima da direttore sportivo del Biassono, per Luca Lovece che non si è certo annoiato nell’andare a scovare i 14 rinforzi che cambieranno volto all’organico messo a disposizione di Cesare Marangi per ben figurare in una categoria che è “casa” per i rossoblù, tant’è che dopo la retrocessione in Prima della primavera del 2025, hanno impiegato appena 12 mesi per tornarci. E possibilmente per restarci e consolidarsi. Il piano di giugno e luglio lo svela Lovece: "Aggiungere i giovani che in Prima non erano obbligatori per ottemperare ai regolamenti e qualche elemento di categoria". Semplice. Il risultato è il seguente e non sembra così male. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biassono, restyling totale. La rivoluzione di Lovece

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