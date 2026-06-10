Calciomercato Fiorentina la rivoluzione di Paratici | taglio agli ingaggi e restyling in tutti i reparti! Cosa succederà in estate

In estate, la Fiorentina pianifica un cambio di rotta sotto la guida di Fabio Paratici. Sono previsti tagli agli ingaggi e un rinnovamento generale della squadra. Le operazioni riguarderanno diversi reparti, con obiettivi di rafforzamento e ristrutturazione. La società ha annunciato un restyling complessivo del roster, senza specificare i dettagli delle mosse future. Le decisioni saranno comunicate nelle prossime settimane.

Calciomercato Fiorentina, Fabio Paratici opererà una vera e propria rivoluzione in estate. Cosa aspettarsi dalle mosse viola. La Fiorentina si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva secondo il Corriere dello Sport. Nel recente e cruciale incontro tra il direttore sportivo Paratici e il presidente Giuseppe Commisso, è emersa una linea guida chiarissima: nessun reparto sarà risparmiato e nessun nome è considerato incedibile a priori. L’obiettivo primario è cambiare radicalmente i connotati della squadra, attuando un netto taglio con il passato, in totale discontinuità persino con le scelte operate nel mercato invernale. L’opera di rifondazione, che andrà a definire il nuovo budget, inizierà ufficialmente non appena Ferrari e Paratici rientreranno dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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