Bergamo-Treviglio il Comune e gli Educativi chiedono modifiche | Il tracciato danneggerà l' agricoltura e la storia del Cerreto
Il Comune e gli educativi di Treviglio Castel Cerreto hanno richiesto modifiche al progetto della nuova strada Bergamo-Treviglio, sostenendo che il tracciato potrebbe danneggiare 22 ettari di campagna di pregio e alterare l’area storica del Cerreto. La proposta prevede l’occupazione di terreni agricoli e l’installazione di corsie e trincee, rischiando di dividere in due la frazione di Treviglio Castel Cerreto. La richiesta di modifiche mira a limitare i danni all’area.
La frazione di Treviglio Castel Cerreto rischia di finire tagliata in due dalla Bergamo-Treviglio, con 22 ettari di campagna di pregio occupati da corsie e trincee. Per questo motivo la Fieb, Fondazione degli Istituti educativi di Bergamo che del borgo agricolo fin dal 1900 possiede la maggior parte dei terreni e delle cascine, torna alla carica per chiederne la tutela. Nei giorni scorsi l’ente, a firma del presidente Ivan Tassi, ha ribadito al Ministero dell’Ambiente la necessità di migliorie al tracciato, ribadendo le osservazioni che già aveva depositato nella precedente fase di valutazione d’impatto ambientale. «La documentazione integrativa depositata dai proponenti dell’autostrada a fine maggio — spiega la Fieb nei documenti inviati a Roma — non modifica significativamente il progetto originario. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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