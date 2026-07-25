Bergamo-Treviglio il Comune e gli Educativi chiedono modifiche | Il tracciato danneggerà l' agricoltura e la storia del Cerreto

Notizia in breve

Il Comune e gli educativi di Treviglio Castel Cerreto hanno richiesto modifiche al progetto della nuova strada Bergamo-Treviglio, sostenendo che il tracciato potrebbe danneggiare 22 ettari di campagna di pregio e alterare l’area storica del Cerreto. La proposta prevede l’occupazione di terreni agricoli e l’installazione di corsie e trincee, rischiando di dividere in due la frazione di Treviglio Castel Cerreto. La richiesta di modifiche mira a limitare i danni all’area.