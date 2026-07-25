Bergamo-Seriate treni sospesi domenica | autobus sostitutivi

Domenica 26 luglio, i treni tra Seriate e Brescia saranno l’unico collegamento ferroviario disponibile, poiché la circolazione sulla linea verso l’aeroporto di Orio sarà sospesa per lavori. Durante questa giornata, i treni non circoleranno sulla tratta verso l’aeroporto, mentre i servizi tra Seriate e Brescia continueranno regolarmente. Per i pendolari e i viaggiatori, sono previsti autobus sostitutivi tra le stazioni interessate. La sospensione si limita a questa giornata.

MOBILITÀ. Stop alla circolazione ferroviaria il 26 luglio per i lavori della linea verso l’aeroporto di Orio. I treni viaggeranno tra Seriate e Brescia. La circolazione ferroviaria sarà sospesa domenica 26 luglio sulla linea Bergamo-Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, per consentire l’avanzamento dei lavori del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio. I treni circoleranno regolarmente soltanto tra Seriate e Brescia, mentre tra Bergamo e Seriate sarà attivo un servizio di autobus sostitutivi. Da Bergamo le corse partiranno ogni ora al minuto 46, dalle 5.46 alle 21.46. È inoltre prevista una corsa aggiuntiva alle 6. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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