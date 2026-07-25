Bergamo duplice omicidio di di Covo | rintracciato il killer

Gurjant Singh, 26 anni, accusato di aver ucciso due persone a Covo, è stato rintracciato a Birmingham, nel Regno Unito. La polizia britannica ha arrestato Singh, che si nascondeva nel paese da alcuni giorni. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa, in un’abitazione del piccolo centro. Le vittime sono un uomo e una donna, trovati senza vita con ferite da arma da taglio. Indagini in corso per chiarire i motivi del duplice omicidio.

Da Covo aveva raggiunto Birmingham, nel Regno Unito. Lì si nascondeva Gurjant Singh, cittadino indiano del 1997 arrestato con l'accusa di essere il responsabile del duplice omicidio di Rajinder Singh e Gurmit Singh, uccisi a colpi di pistola il 17 aprile fuori dal tempio sikh Gurudwara Mata Sahib Kaur Ji, alla vigilia della festa tradizionale del Vaisakhi. L'uomo è indagato anche per il tentato omicidio di Suchet Singh, che si trovava con le vittime ed era stato colpito a sua volta. Quella sera il killer si era presentato poco prima di mezzanotte su un’auto, si è chinato davanti al centro culturale indiano e ha toccato il terreno benedetto. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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