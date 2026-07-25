Bennacer saluta il Milan rescissione e poi volerà in Qatar

Ismael Bennacer ha annunciato la rescissione del contratto con il Milan e si trasferirà all’Al Gharafa, squadra del Qatar. Dopo aver terminato il prestito alla Dinamo Zagabria nella passata stagione, il centrocampista ha raggiunto un accordo con il nuovo club. La firma ufficiale è attesa nelle prossime ore.

Il futuro di Ismael Bennacer sarà all’Al Gharafa, squadra del Qatar che avrebbe già trovato un accordo con il centrocampista che ha salutato la Dinamo Zagabria dopo il prestito della scorsa stagione. Bennacer (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle prossime ore arriverà la rescissione ufficiale con il Milan che saluterà l’algerino che sarà libero poi di accasarsi al suo nuovo club. Un Milan che dovrà lavorare sulla partenza di molti altri calciatori a centrocampo, da Bondo a Fofana, passando per Loftus-Cheek. Sono diversi i giocatori che non sembrano rientrare nei piani di Amorim. L'articolo proviene da CalcioMercato.it. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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