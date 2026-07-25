Benevento miasmi | lunedì tavolo in Prefettura chiesto dal sindaco Mastella

Il sindaco di Benevento ha chiesto un incontro in Prefettura per discutere dei miasmi che si diffondono nelle contrade di Benevento Nord, collegati a un impianto di biogas. Ha contattato il Prefetto, ringraziandolo per la collaborazione, e ha richiesto la convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale previsto per lunedì. La richiesta mira a affrontare la questione dei cattivi odori che interessano l’area.

?”Ho contattato stamane il Prefetto di Benevento Raffaella Moscarella, che ringrazio per la costante collaborazione istituzionale che garantisce, per chiederle la convocazione di un nuovo tavolo tecnico-istituzionale sulla vicenda dei miasmi nelle contrade di Benevento Nord, collegate all’impianto biogas. Nonostante la determinazione con cui il Comune è intervenuto, con ordinanze e atti amministrativi perentori e rigorosi, il problema, come ho potuto constatare personalmente mediante un sopralluogo nelle scorse ore, il problema non è risolto e i disagi dei cittadini persistono. Questo non è giusto e non posso accettarlo”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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