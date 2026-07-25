Belén Rodriguez qual è il trattamento con cui combatte la caduta dei capelli causata da farmaci

Belén Rodriguez ha spiegato di aver perso molti capelli a causa di farmaci assunti negli ultimi anni. Attualmente, sta seguendo un trattamento innovativo per contrastare la caduta dei capelli. Non sono stati forniti dettagli specifici sul nome o sulla natura del trattamento, né su come funzioni. La modella ha condiviso questa scelta per affrontare il problema, senza ulteriori precisazioni.

Belén Rodriguez ha rivelato che alcuni farmaci presi negli ultimi anni le hanno fatto perdere molti capelli. Ora ha deciso di combattere il problema con un trattamento innovativo: ecco qual è e come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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