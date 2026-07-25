Battocletti | ritorno in gara nei Campionati Italiani dopo la delusione del Golden Gala

Nadia Battocletti parteciperà ai Campionati Italiani di atletica, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze sabato 25. La gara rappresenta il suo ritorno in competizione dopo la delusione al Golden Gala. La atleta si prepara a confrontarsi con le avversarie nel tentativo di ottenere un risultato significativo. La manifestazione si svolge su più giorni e coinvolge diverse discipline dell’atletica leggera. La partecipazione di Battocletti è tra le principali attese della competizione.

Nadia Battocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei Campionati Italiani che si svolgeranno allo Stadio Ridolfi di Firenze, sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14'40"05 la sua prova nel Golden Gala, a causa di alcuni problemi fisici che l'avevano afflitta nelle settimane precedenti, non permettendole di presentarsi all'appuntamento romano della Diamond League in condizioni ottimali., La scelta successiva è stata quella di ricaricare energie fisiche e mentali al meglio, per cui l'appuntamento degli assoluti dove la fenomenale mezzofondista azzurra è iscritta sia ai 1. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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