battaglia di camollia 500 anni di storia

Il 25 luglio si sono celebrati i 500 anni dalla battaglia di Camollia, combattuta nel 1526. In quell’occasione, le truppe senesi riuscirono a respingere l’assedio di forze provenienti dalla Repubblica di Firenze e dallo Stato Pontificio. La data segna il mezzo millennio di un evento che ha segnato la resistenza locale contro l’assedio esterno. La commemorazione si svolge a cinque secoli di distanza, il 25 luglio 2026.

25 luglio 1526 e 25 luglio 2026: cinquecento anni dalla battaglia di Camollia, che vide i senesi liberarsi da un opprimente assedio della Repubblica di Firenze e dello Stato Pontificio. Quante volte ci siamo riletti, un po’ compiaciuti, le gesta consumate in quel pomeriggio quando il popolo senese in armi, con le truppe di Alessandro Politi, uscì prima da porta Fontebranda e riuscì ad avere la meglio dei mercenari corsi, riunendosi poi sotto porta Camollia gettando lo sgomento, ci è sempre piaciuta questa espressione, nel campo fiorentino-mediceo, con relativa fuga, si dice, fino a Castellina in Chianti. Le ricorrenze non servono per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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