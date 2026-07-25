Basket Serie B Interregionale Tre conferme e una novità! Costone | lo staff 2026-2027

Lo staff del Costone per la stagione 2026-2027 comprende tre conferme e una novità. Jacopo Sordi continuerà come delegato ai rapporti con la FIP, Elena Bonifazi rimane nutrizionista e Elena Troiano fa parte dello staff medico.

Tre conferme e una novità nello staff del Costone. Jacopo Sordi resta nel ruolo di delegato ai rapporti con la FIP, come Elena Bonifazi in qualità di nutrizionista e Elena Troiano all’interno dello staff medico gialloverde. "Sono molto felice di poter proseguire il mio percorso al Costone anche in questa stagione – ha dichiarato Jacopo Sordi (in foto) –. Tornare in questa società dopo tanti anni è stata una scelta che mi ha regalato grandi soddisfazioni e sono contento di poter continuare a dare il mio contributo. Ringrazio il presidente Emanuele Montomoli, il direttore generale Andrea Naldini e il direttore sportivo Francesco Bonelli per la fiducia che continuano a dimostrarmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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