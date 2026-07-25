Basket serie B interregionale Baskérs un arrivo nel reparto lunghi | preso il ventenne Vecchiet da Trieste

I Baskérs Forlimpopoli hanno annunciato l’ingaggio di Gianluca Vecchiet, giovane giocatore di 20 anni proveniente da Trieste. Il nuovo acquisto si inserisce nel reparto lunghi della squadra, rafforzando il roster. Vecchiet, nato nel 2006, porta con sé esperienza e prospettive di crescita. La società ha confermato l’arrivo del giocatore senza ulteriori dettagli sul contratto o le modalità dell’accordo.

Nuovo acquisto per i Baskérs Forlimpopoli, che allargano il parco lunghi con l’ingaggio di Gianluca Vecchiet. Triestino, classe 2006, Vecchiet ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile della Pallacanestro Trieste, società per la quale ha giocato ben nove stagioni, fino a chiudere in doppia cifra di media nel campionato Under 19 Eccellenza della stagione 20242025. Nella scorsa stagione, oltre ad essere aggregato alla formazione di serie A, ha vestito la maglia dello storico Jadran Trieste, formazione di serie B Interregionale, viaggiando a 6 punti di media. "Sono davvero entusiasta dell’opportunità che mi è stata concessa e per la quale ringrazio immensamente la società – commenta soddisfatto Vecchiet –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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