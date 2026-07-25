La Germania ha sconfitto la Bulgaria con un punteggio di 104-58 nell'esordio agli Europei di basket under 18. La squadra tedesca ha dominato il match grazie a un pressing a tutto campo, che ha portato a parziali di 26-3 e 29-12 nei quarti finali. La partita si è svolta a Rovereto e Trento, dove si disputano le gare fino al 2 agosto. La Turchia ha anch’essa vinto la sua prima partita nel torneo.

Esordio vincente per Germania e Turchia agli Europei di basket under 18 in corso fino al 2 agosto a Rovereto e Trento. I tedeschi hanno letteralmente dominato il match contro la Bulgaria: 104-58 lo score finale frutto di un pressing a tutto campo che nel terzo e quarto quarto ha mandato al tappeto gli avversari con parziali di 26 a 3 e 29 a 12. Stesso copione per i turchi che si sono imposti sulla Danimarca: 88-62 il punteggio maturato soprattutto nella seconda frazione dove i danesi non sono riusciti a fare circolare la palla subendo transazioni e la supremazia sotto canestro della mezza luna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Basket, Europei U18: esordio vincente per Germania e Turchia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITALBASKET U18 PRIMA IN CLASSIFICA

Notizie e thread social correlati

Basket 3×3, Italia subito vincente nelle qualificazioni europee: Turchia battuta all’esordio a KosiceLa nazionale italiana di basket 3x3 ha iniziato le qualificazioni europee con una vittoria contro la Turchia, conclusa 15-11.

Basket, l’Italia Under 20 cede alla Germania nell’esordio agli Europei di categoriaL’Italia Under 20 di basket ha perso all’esordio agli Europei a Lubiana contro la Germania.

Temi più discussi: Torneo The Legend. Italia-Spagna 67-86. Sabato l’Europeo a Trento e Rovereto; ACUNZO AGLI EUROPEI U18; Quattro bianconeri pronti a vestire l’azzurro all’Europeo Under 18 in casa; Eurobasket U18: San Marino sogna per metà gara con la Moldavia, ma poi crolla.

Europei U18, i 12 Azzurri scelti da coach SodiniLo staff tecnico coordinato da coach Marco Sodini ha ufficializzato i 12 Azzurri che dal 25 luglio al 2 agosto disputeranno il Campionato Europeo Under 18 Maschile che si gioca tra Trento e Rovereto.. pianetabasket.com

A Trento e Rovereto gli Europei di basket U18. Contestata la presenza della nazionale di IsraeleDal 25 luglio al 2 agosto, Trento e Rovereto saranno il cuore della pallacanestro continentale con il FIBA U18 EuroBasket Trentino 2026, segnando il ritorno di un Campionato Europeo giovanile in Itali ... rainews.it