Basket l’Italia Under 20 cede alla Germania nell’esordio agli Europei di categoria

Notizia in breve

L’Italia Under 20 di basket ha perso all’esordio agli Europei a Lubiana contro la Germania. La partita si è conclusa con una sconfitta per gli azzurri, campioni in carica. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio o sui minuti giocati. La squadra italiana affronta ora le prossime gare del torneo.