Basket l’Italia Under 20 cede alla Germania nell’esordio agli Europei di categoria
L’Italia Under 20 di basket ha perso all’esordio agli Europei a Lubiana contro la Germania. La partita si è conclusa con una sconfitta per gli azzurri, campioni in carica. Non sono stati forniti dettagli sul punteggio o sui minuti giocati. La squadra italiana affronta ora le prossime gare del torneo.
Sconfitta al debutto per l’Italbasket Under 20 agli Europei in svolgimento a Lubiana (Slovenia). Gli azzurri campioni in carica cedono alla Germania per 67-85 nella prima giornata del girone A segnata soprattutto dal secondo quarto da 9-23 in favore dei tedeschi, con i nostri portacolori che hanno provato a risalire la china senza però riuscire ad impensierire gli avversari. Ora serve il pronto riscatto nel match di domani sera contro la Francia (ore 21:00). Matteo Accorsi top scorer per i ragazzi di Alessandro Rossi con 15 punti, con 13 punti di Achille Lonati e 11 di Stefano Trucchetti – Daniel Biel decisivo per la squadra del CT Mario Dugandzic con una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, con Nicolas Kodjoe che mette a referto 16 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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