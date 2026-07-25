Quattro ragazzi di età compresa tra i 24 e i 18 anni, residenti nel Barese, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia con le accuse di concorso in violenza sessuale, sequestro di persona e rapina ai danni di una giovane escort sudamericana. Il 17 marzo scorso, avrebbero violentato la vittima dopo averla contattata tramite un sito di incontri e aver pattuito il costo della prestazione di cui avrebbe dovuto beneficiare uno di loro, che era agli arresti domiciliari. La donna, prelevata da un b&b di Bari, sarebbe stata picchiata, minacciata con un coltellino, rapinata dei contanti che aveva in borsa e violentata durante il tragitto in auto verso l'abitazione di uno degli indagati. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, contattano una escort tramite un sito di incontri e poi la violentano: 4 uomini in carcere

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