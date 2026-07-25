Una conduttrice nota per il suo lavoro televisivo potrebbe entrare nel cast di uno show di ballo, dopo aver lasciato la sua precedente emittente. Si parla di un ruolo inedito e di una possibile rivoluzione nella composizione della giuria, pronta a cambiare. La notizia circola da settimane, ma non è ancora stata ufficializzata. La conduttrice sarebbe molto vicina a un accordo per una nuova collaborazione televisiva.

L’indiscrezione rilancia il futuro della conduttrice: dopo l’addio a Mediaset sarebbe vicinissima a un ruolo inedito nello show di Milly Carlucc i. Per mesi è sembrata soltanto una delle tante indiscrezioni destinate a rimanere tali. Ora, però, il ritorno di Barbara d’Urso in televisione potrebbe essere davvero vicino. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sarebbe a un passo dall’entrare nel cast di Ballando con le Stelle, ma non come concorrente. L’ex volto simbolo di Mediaset, infatti, sarebbe destinata a una veste completamente nuova: quella di giurata dello storico programma del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. L’indiscrezione che riaccende il futuro televisivo di Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle? Il retroscena che cambia tutto e la giuria pronta a rivoluzionarsi

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Ballando con le Stelle il futuro della giuria in discussione

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