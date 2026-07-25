Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle? Il retroscena che cambia tutto e la giuria pronta a rivoluzionarsi
Una conduttrice nota per il suo lavoro televisivo potrebbe entrare nel cast di uno show di ballo, dopo aver lasciato la sua precedente emittente. Si parla di un ruolo inedito e di una possibile rivoluzione nella composizione della giuria, pronta a cambiare. La notizia circola da settimane, ma non è ancora stata ufficializzata. La conduttrice sarebbe molto vicina a un accordo per una nuova collaborazione televisiva.
L’indiscrezione rilancia il futuro della conduttrice: dopo l’addio a Mediaset sarebbe vicinissima a un ruolo inedito nello show di Milly Carlucc i. Per mesi è sembrata soltanto una delle tante indiscrezioni destinate a rimanere tali. Ora, però, il ritorno di Barbara d’Urso in televisione potrebbe essere davvero vicino. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sarebbe a un passo dall’entrare nel cast di Ballando con le Stelle, ma non come concorrente. L’ex volto simbolo di Mediaset, infatti, sarebbe destinata a una veste completamente nuova: quella di giurata dello storico programma del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. L’indiscrezione che riaccende il futuro televisivo di Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Ballando con le Stelle il futuro della giuria in discussione
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