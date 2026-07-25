Barbara D’Urso sta per firmare un contratto con il programma televisivo Ballando con le stelle. Lo scorso anno ha partecipato come concorrente, arrivando terza in coppia con un altro partecipante.

Dopo essersi messa in gioco lo scorso anno come concorrente del talent show del sabato sera di Rai 1, classificandosi al terzo posto in coppia con Pasquale La Rocca – pari merito con Fabio Fognini e Giada Lini – Barbara D’Urso sarebbe a un passo dalla firma del contratto per entrare a far parte della giuria di Ballando con le stelle, prendendo il posto lasciato temporaneamente scoperto da Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi su Canale 5 e di nuovo opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare la bomba, dopo giorni di indiscrezioni, è Dagospia, secondo il quale la padrona di casa Milly... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Ballando con le stelle.

© Metropolitanmagazine.it - Barbara D’Urso sarebbe a un passo dalla firma del contratto con Ballando con le stelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BARBARA DURSO ATTACCA: CACCIATA DA MEDIASET PER VENDETTA, MA HO FOTO E CHAT! | Spillin the tea

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso: "A un passo dalla firma"

Leggi anche: BALLANDO CON LE STELLE: BARBARA D’URSO AD UN PASSO DALLA FIRMA

Temi più discussi: Ballando con le stelle: Simona Ventura e Barbara d'Urso in corsa per sostituire la Lucarelli; Barbara D'Urso o Simona Ventura a Ballando con le Stelle dopo Selvaggia Lucarelli: resta Zazzaroni, no Panatta; Barbara D’Urso o Simona Ventura? Il duello per la giuria di Ballando con le stelle; Simona Ventura verso Ballando con le stelle? Il possibile ritorno in Rai passa dalla giuria di Milly Carlucci.

D'Urso in giuria? Manca solo l'ufficialità. Dopo le smentite della #Rai nei giorni scorsi, Barbara D'Urso sarebbe ad un passo dalla firma per il ruolo di giudice a #Ballandoconlestelle. (fonte: Giuseppe Candela) x.com

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso: A un passo dalla firmaDagospia rilancia l'indiscrezione: Barbara D'Urso sarebbe vicina alla firma per la giuria di Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli. movieplayer.it

Barbara d’Urso verso Ballando con le stelle: a un passo dalla firmaBarbara d’Urso sarebbe a un passo dalla firma per entrare nel cast di Ballando con le stelle, lo storico dance show del sabato sera ... bigodino.it