Ballando con le Stelle Barbara D' Urso | A un passo dalla firma

Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice napoletana sarebbe ormai vicina all'accordo per entrare nella giuria di Ballando con le Stelle prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli. Barbara D'Urso sarebbe sempre più vicina a entrare nel cast di Ballando con le Stelle. A rilanciare l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui la conduttrice napoletana sarebbe ormai a un passo dalla firma per sedere al tavolo dei giurati della nuova edizione del talent di Rai 1, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli. Come noto, la Lucarelli ha deciso di trasferirsi a Mediaset. Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, la giornalista ha poi assunto la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, le cui registrazioni si sono appena concluse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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