Oggi alle 16.30 al bagno Delio si svolgerà il laboratorio "Bandiera Blu: al mare in sicurezza – Giochi e attività gratuiti per bambine e bambini" in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento. L’iniziativa, organizzata da Comune di San Mauro Pascoli e dalla Cooperativa Atlantide, è rivolta a tutti i bambini, i cittadini e i turisti desiderosi di approfondire l’importante tema della sicurezza in mare. L’evento ha come obiettivo principale la sensibilizzazione della comunità sulla prevenzione degli annegamenti e l’educazione a un rapporto più sicuro e consapevole con la risorsa Mare. Questo tema è un punto fondamentale del Programma Bandiera Blu, che include tra i suoi criteri imperativi la garanzia di un servizio di salvamento efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bandiera Blu 2026: conferma per San Salvo e Vasto

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