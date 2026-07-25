Un giovane fermano è stato arrestato dopo aver tentato di svaligiare uno chalet in località Casabianca. Dopo aver sfondato la porta a vetri, il ragazzo ha cercato di entrare, ma un residente ha sentito i rumori e ha chiamato le forze dell'ordine. La polizia è intervenuta prontamente e ha fermato il sospetto sul posto.

Dopo aver sfondato la porta a vetri, hanno tentato il furto nello chalet Bagni Anna di Casabianca di Fermo, ma un residente ha sentito i rumori ed ha avvisato il proprietario che, a sua volta, ha allertato la polizia. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato uno dei due malviventi in azione. E’ accaduto ieri notte e a finire in manette è stato un 30enne di Fermo, già noto alle forze dell’ordine. Erano circa le 4 quando un uomo, che abita nei pressi dello stabilimento balneare, ha telefonato al titolare dell’attività, Rocco Moretti, per segnalare il frastuono che proveniva dallo chalet. Lo stabilimento balneare, che durante la settimana organizza serate musicali, a quell’ora era già chiuso e l’esercente ha subito capito che qualcosa non andava, quindi ha allertato il 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagni Anna, spaccata e tentato furto. La polizia arresta un giovane fermano

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