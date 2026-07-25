Un 19enne di Bagheria è stato arrestato dopo aver pubblicato video sui social in cui spara con diverse armi verso il mare e sui cartelli stradali. Gli inquirenti hanno deciso di intervenire anche per prevenire una possibile faida tra gruppi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le armi e avviato le indagini. Nessuna altra informazione sul motivo dell’azione o sui soggetti coinvolti.

Pieno centro a Bagheria, in Sicilia,un 19enne si sarebbe fatto riprendere mentre spara con diverse armiin direzione del mare e sui cartelli stradali. I video vengono poi postati sui social. Alcune immagini che sarebbero state postate dal giovane vengono però individuate dalle forze dell’ordine. Sui profili dell’indagato figuravanodiverse armi, probabilmente più pistole di vario calibro. I carabinieri hanno poi eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Termini Imerese, Sandro Potestio, su richiesta del pm Danilo Angelini. Il provvedimento ipotizza i reati didetenzione e porto illegale di arma da sparo ed esplosione di colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bagheria, 19enne si filma mentre spara: arrestato anche per evitare una possibile “faida”

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