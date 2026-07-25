Avremo abbastanza elettricità per tutti i data center?

In Italia, la crescita dei data center sta aumentando la domanda di energia elettrica. La costruzione di nuovi edifici per server, cloud e intelligenza artificiale si traduce in un maggior consumo di corrente. La rete elettrica potrebbe essere sotto pressione, con possibili ripercussioni sui costi delle bollette. La capacità di fornire abbastanza elettricità per tutti i data center è quindi una questione che si fa più urgente.

In Italia se ne costruiscono e progettano sempre di più, con un impatto sulla rete elettrica, sul mix energetico e forse sui costi in bolletta La costruzione di nuovi data center, cioè gli edifici che ospitano i server necessari a cloud, siti, app e sistemi di intelligenza artificiale, sta cominciando a pesare sul sistema elettrico italiano. Per capire perché basta guardare all’Irlanda, dove queste strutture assorbono ormai quasi un quarto dell’elettricità nazionale, o agli Stati Uniti, il paese che ne ospita di più al mondo: in Virginia la quota è intorno al 26 per cento e in altri cinque stati supera il 10 per cento. È una prospettiva che riguarda anche l’Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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